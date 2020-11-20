Путин: из-за COVID-19 за чертой бедности окажутся десятки миллионов человек

https://static.news.ru/photo/a9ad0fd8-2b3f-11eb-8c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с распространением коронавируса в мире за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, к концу 2020 года мировой ВВП может упасть на 4,4%.

Тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере: из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек, — сказал он.

По прогнозам, суммарный ВВП стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) станет меньше на 2,5%, передаёт ТАСС.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите АТЭС, который проводится в дистанционном реджиме из-за пандемии коронавируса.

Накануне Россия отчиталась в ООН, что по итогам 2019 года численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (10 843 рубля) составила 18,1 млн человек, или 12,3% от всего населения РФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала, что во время пандемии коронавируса миллионы россиян оказались в бедственном положении. Однако тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу и воспитывает детей.