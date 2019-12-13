https://static.news.ru/photo/f50a8a9e-0667-11ea-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Президент России Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах затронул тему искусственного снижения ставок по ипотеке. По его словам, это может негативно отразиться на экономике страны.

Но ускоренными темпами, искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию, — отметил политик.

По словам российского лидера, главная цель правительства — сократить ставку по ипотеке до 7,9%. Сейчас она находится в районе 9%, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что средняя ставка по ипотеке снизилась на 0,28%, составив минимальное значение за два года — 9,4% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в среднесрочной перспективе вполне возможно снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых.