Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах затронул тему искусственного снижения ставок по ипотеке. По его словам, это может негативно отразиться на экономике страны.
Но ускоренными темпами, искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию, — отметил политик.
По словам российского лидера, главная цель правительства — сократить ставку по ипотеке до 7,9%. Сейчас она находится в районе 9%,
Ранее NEWS.ru писал, что средняя ставка по ипотеке снизилась на 0,28%, составив минимальное значение за два года — 9,4% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в среднесрочной перспективе вполне возможно снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых.
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