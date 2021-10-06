Путин исключил возможность поставить Украину в сложное положение из-за газа

Несмотря на сложности в отношениях, Украину не нужно ставить в сложное положение из-за возможного недополучения поставок газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.

«Газпром» считает, что ему было бы выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить объемы прокачки по новым системам, но этого делать не нужно, — отметил Путин.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам, транзит возможен на выгодных для обеих сторон условиях.

Транзитный контракт на пять лет, заключённый Москвой и Киевом в 2019 году, предусматривает прокачку «Газпромом» 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Завальный напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности сотрудничать, призывая к «нормальному <...> взаимодействию между странами».

В вопросе транзита газа после 2014 года многое будет зависеть от политики Киева и спроса на газ в Европе, считает Завальный. По его мнению, России выгодно снабжать часть европейских потребителей именно через территорию Украины.