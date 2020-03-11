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Президент США Дональд Трамп в последнее время не контактировал с российской стороной в связи с ситуацией на рынке нефти. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Контакты Владимира Путина с партнёрами по ОПЕК+, по его словам, пока также не запланированы, передаёт ТАСС. Тем не менее, в случае необходимости они могут быть оперативно организованы, заявил представитель Кремля.

Что касается так называемой ценовой войны на нефть, то в сложившейся экономической ситуации, по словам Пескова, страны ОПЕК+ находятся «в одной лодке», хотя и с разной степенью готовности к нестабильности на рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти на мировых рынках 12 марта упала более чем на 4,5%. На цену негативно повлиял запрет Вашингтона на въезд в США из Европы на фоне вспышки коронавируса нового типа.