Путин и король Саудовской Аравии довольны ходом сделки ОПЕК+

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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразили удовлетворение ходом выполнения сделки ОПЕК+.

Согласно данным пресс-службы российского лидера, стороны отметили, что выполнение договорённостей позволило в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках.

Условлено о дальнейшей плотной координации на данном направлении, — сообщили в пресс-службе.

Также Путин и король Саудовской Аравии обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию итогов государственного визита президента РФ в Эр-Рияд в октябре прошлого года. По итогам стороны подтвердили настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Инициатором переговоров выступил Эр-Рияд. В связи с председательством СА на саммите G 20 в ноябре президент и монарх обсудили вопросы подготовки к этой встрече. В беседе также были затронуты коллективные усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса и уделено внимание перспективам совместного производства российской вакцины от СOVID-19.