Согласно срокам, установленным президентом Владимиром Путиным, к 1 июля текущего года российский кабмин должен будет обеспечить семьям выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Причём впоследствии их размер может быть увеличен. Кроме того, глава страны поручил министрам продлить до 31 декабря 2026 года действие закона о материнском капитале. При этом маткапитал на второго ребёнка будет больше обещанного на 150 тысяч рублей.

Как следует из перечня поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованного на сайте Кремля, правительству вместе с органами исполнительной власти регионов следует «обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребёнка, установленной в субъекте РФ, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов».

В особенности лидер страны выделил требование «обеспечить гражданам возможность оформления ежемесячной выплаты», «в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приёма заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 года».

Кроме того, сказано в поручении, до 30 ноября 2020 года кабмину и представителям исполнительной власти субъектов РФ надлежит «провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата», и принять решение о возможности её увеличения с 1 января 2021 года.

Маткапитала не жалей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо детских пособий для бедных семей президент также поручил увеличить маткапитал на второго ребёнка ещё на 150 тысяч рублей — до 616 617 рублей с ежегодной индексацией.

Согласно поправкам в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», до 15 апреля властям необходимо будет внести в законодательство изменения, которые касаются маткапитала, в том числе позволяющие семьям с первенцами, родившимися после 1 января 2020 года, получить выплату в размере 466 617 рублей.

При рождении же третьего и четвёртого детей государство обязуется выплатить за семью 450 тысяч рублей, взятого ею ипотечного кредита. Также президент поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапиталы.

Данная форма государственной поддержки (маткапитал) оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего детей, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки. С самого начала сумма выплат составляла 250 тысяч рублей, но затем, с 2015 года она была проиндексирована до 453 тысяч рублей.

Получат немногие, посочувствуют все

Бюджет сейчас находится в благополучном состоянии. Денег на выплаты пособий, да и на маткапитал должно хватить. Ведь пособия рассчитаны не на всех, а лишь на бедных. Успеют ли организовать выплаты как того хочет Путин — зависит от правительства. Ведь также важно, как быстро среагируют субъекты РФ при высчитывании тех, кому выплаты положены. Но этот процесс может растянуться на годы, поэтому, видимо, Путин и стремится сейчас всё форсировать. Замечу, что все эти заявления он делает до весеннего всенародного голосования к поправкам в Конституцию, а не после. Татьяна Малева директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если доход бедных семей пойдёт в расчёте на одного члена домохозяйства, то тогда они и станут кандидатами на получение пособий. Но речь идёт прежде всего о региональном прожиточном минимуме, отмечает Малева. Ведь кроме законодательных изменений федерального уровня, нужно ещё внести изменения в региональные законы и социальные программы каждого из субъектов. Эксперт полагает, что поспешность президента связана с указанными сложностями.

И всё же главное в этом вопросе — политика, получат немногие, а радоваться и сочувствовать будут почти все, замечает Леонид Радзиховский.

Я думаю, что Владимир Путин не из любви к бедным семьям так разволновался. Ведь все 20 лет он о бедных семьях как-то не особо печалился. Это элементарная покупка голосов. Но людям ведь наплевать на политические интриги — им важно, чтобы дали деньги здесь и сейчас. Моральный аспект политики мало кого волнует. А уж если человек получил средства, то конечно же он проголосует так, как надо. Леонид Радзиховский политолог политолог

Эксперт напомнил, как, например, в советское время на избирательных участках давали различный дефицит — сервелат или туалетную бумагу.

По словам политолога, все выплаты, безусловно, будут гарантированные, но вот другой вопрос — какова будет их реальная покупательная способность? Что власти называют «индексацией» — привязку к инфляции или ещё к чему-то? Радзиховский подозревает, что индексация — «и есть политическая игра в такого рода социально ориентированных обещаниях».

Политэксперт считает всероссийское голосование, под которое и были сделаны все обещания с выплатами и маткапиталом, «глупостью», поскольку оно связано с «абсолютно ничтожными» поправками в конституцию, принять которые могла бы и послушная Госдума. Вместе с тем, возможно, замысел в том, чтобы придать Госсовету, возглавить который, предположительно, планирует Владимир Путин, статус всенародной легитимности, что заменит действующему главе государства общенародные выборы на новый срок. Именно поэтому — для отвода глаз — и ведётся ныне разговор о поправке про «два срока подряд», полагает собеседник. А выплаты и маткапитал в этом деле должны оказать существенную помощь, добавляют аналитики. Как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Теперь же осталось дождаться всероссийского голосования в середине весны.