Путин оценил состояние российской экономики

Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции на космодроме Восточный по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он добавил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать благодаря профессиональной работе экономического блока, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока даст знать о себе в ближайшее время, — отметил глава государства.

Путин также сообщил, что Москва и Минск завершили согласование проекта объединённого рынка электроэнергии. Он добавил, что Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ для внутреннего потребления в Белоруссии, при этом расчёты осуществляются в рублях.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году более чем на 10%. Он отметил, что представители Минфина наряду с членами Министерства экономического развития подготавливают точный прогноз по снижению макроэкономического показателя.

Кудрин подчеркнул, что сокращение ВВП отразится на размере доходов и благосостоянии россиян, а также на соблюдении законов о бюджете, принятых на территории всех субъектов нашей страны.

Внутренний валовой продукт России в 2021 году вырос на 4,7%. Объём ВВП в абсолютном выражении составил 131,015 трлн рублей, сообщал Росстат.