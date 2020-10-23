Путин: экономика РФ ещё не перешла к стабильному росту

https://static.news.ru/photo/b3a64748-1528-11eb-adc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика ещё не достигла стадии стабильного роста, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров. Однако политик добавил, что финансовая система по некоторым позициям уже начала восстанавливаться.

Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление <...> Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе — сентябре находилась вблизи уровней прошлого год а, — цитирует лидера ТАСС.

По словам российского лидера, к середине октября инфляция составила 3,9% в годовом выражении, отмечается ценовая стабильность.

Восстановительный рост экономики РФ замедлился из-за падения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в ЦБ РФ после заседания совета директоров ведомства. Центробанк отметил, что в 2020-м экономика страны сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июле.

Накануне российский рубль отреагировал краткосрочным слабым усилением роста во время торгов — в пределах 10 копеек всего за несколько минут после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на прежнем уровне — 4,25%. После чего валюта РФ вернулась на прежние позиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём кредитов физическим лицам на 1 сентября 2020 года составил 19,06 трлн рублей. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году заёмщики набрали кредитов на 2,2 трлн рублей больше. Отмечается, что объёмы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, каждый месяц сумма превышает 300 млрд рублей. При этом основным драйвером роста розничного портфеля банков остаётся ипотека.