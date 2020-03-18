Президент России Владимир Путин рассматривает вопрос поддержки отдельных категорий граждан за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Российский лидер отметил, что объём Фонда уже перешёл отметку в 7% ВВП и это позволяет начать инвестировать за его счёт,
Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия об этом сейчас у нас и разворачивается, — сказал Путин.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство финансов собирается потратить 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что инфляция в 2020-м не превысит 4%.
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