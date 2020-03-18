https://static.news.ru/photo/2d1ed4f2-68e8-11ea-abdd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассматривает вопрос поддержки отдельных категорий граждан за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Российский лидер отметил, что объём Фонда уже перешёл отметку в 7% ВВП и это позволяет начать инвестировать за его счёт, передаёт ТАСС.

Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия об этом сейчас у нас и разворачивается, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство финансов собирается потратить 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что инфляция в 2020-м не превысит 4%.