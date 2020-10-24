Путин дал поручение по инвестпрограммам в ЖКХ

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Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которе прошло 28 сентября, поручил уточнить до 1 февраля 2021 года Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совместно с публичным акционерным обществом «Газпром», публичным акционерным обществом «Российские сети» и с привлечением других ресурсоснабжающих организаций уточнить инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций исходя из потребностей жилищного строительства, — сказано в поручении.

Помимо этого, инвестпрограммы РСО необходимо согласовывать с региональными властями по срокам строительства объектов инженерной инфраструктуры и жилья. Это касается и частных домов.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения вместе с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил кабмину создать в стране институт «добросовестного экспортёра» в ходе мероприятий по трансформации делового климата.