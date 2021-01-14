Путин дал оценку работе оборонных заводов Удмутрии с гражданской продукцией

https://static.news.ru/photo/e0b55410-5667-11eb-be7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы перехода предприятий российской оборонки в Удмуртии на производство гражданских товаров и их освоения пока недостаточны, считает президент РФ Владимир Путин. Политик сделал заявление во время встречи с главой республики Александром Бречаловым. Переговоры прошли в режиме видеоконференции.

Руководитель государства попросил чиновника отдельно обсудить с промышленниками проблемы отрасли, связанные с недостаточным финансированием. Кроме того, лидер сам обещал помочь, пишет РИА Новости.

Им (оборонным предприятиям. — NEWS.ru) наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберётесь в любой момент, обращайтесь ко мне, — отметил Путин.

Кроме того, Бречалов отправил в подарок президенту сотовый мёд, произведённый на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе. По его словам, в Удмуртии имеется возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро- и малого бизнеса завоёвывать новые рынки сбыта. Продукцию местных предпринимателей покупают в Соединённых Штатах, Германии, Австрии, Швейцарии, Китае и странах СНГ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предсказать развитие ситуации с новыми штаммами COVID-19 пока невозможно, поэтому необходимо сохранять коечный фонд. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Глава государства добавил, что коечным фондом нужно «очень грамотно, тонко управлять, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».