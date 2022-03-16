Путин: частный бизнес поможет в преодолении проблем в экономике России

Главную роль в преодолении текущих проблем экономики в России должен сыграть частный бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов. Глава государства считает, что надзорные органы должны снизить административные барьеры для российских предпринимателей.

На внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы, надзорные органы должны снизить административные барьеры для российского бизнеса, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что по поручению президента РФ правительство подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики, в рамках которого будет выделен 1 трлн рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, план поддержки будет постоянно меняться и пополняться в зависимости от развития ситуации в стране.

Мишустин ранее сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. По его словам, это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию.