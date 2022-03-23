Путин: ажиотажный спрос на продовольствие уже закончился

Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством, комментируя доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По его словам, которые приводит ТАСС, ажиотаж на рынке продовольствия уже закончился.

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в РФ уже фактически спал, — заявил президент.

Глава Минсельхоза доложил, что оптовики заранее смогли приобрести большие объёмы сахара и неохотно сбывали его в розницу, придерживая для дальнейшей перепродажи. В этой связи ряд федеральных торговых сетей ограничил количество сахара при реализации в одни руки, также был введён временный запрет на вывоз сахара из РФ и начат поиск новых каналов импорта сахара-сырца из третьих стран. Кроме того, расширяются посевные площади сахарной свёклы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее сообщила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, страна полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.