Путин анонсировал создание системы реабилитации после COVID-19

Президент России Владимир Путин во время традиционной «Прямой линии» анонсировал создание в стране систему реабилитации после перенесённого COVID-19. По его словам, на эти цели выделять серьёзные средства. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию мероприятия.

Мы будем вкладывать серьёзные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации, — отметил глава государства.

Говоря об экономике, политик подчеркнул, что российское сельское хозяйство, в целом, растёт, власти оказывают серьёзную поддержку, а полученные результаты впечатлили. Путин также опроверг введение налога на скот. Вопрос об этом пришёл из Ростовской области.

На вопрос россиянки: «Почему бананы из Эквадора дешевле, чем морковь из российских регионов?» президент ответил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет, а РФ включена в глобальную экономику, что сказывается на стране.

Путин отметил, что меры регулирования применяются и они дают свой эффект. Однако это происходит не по всем группам товаров. Например самый большой рост на продукты был в прошлом году. Выросли цены на сахар на 41% и на подсолнечное масло.

Государство обращает внимание на вопрос цен, может и не всегда своевременно. Причем необходимо обратить внимание на вопросы логистики, сколько будет стоить товар с учётом доставки. Экспортируем много. В прошлом году наконец-то заработали на экспорте — 37 млрд долларов.

Прямая линия стартовала 30 июня, в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

Ранее сообщалось, что все товары и услуги, производимые с использованием спецтехники, могут масштабно подорожать в России. Это жильё, строительство дорог, продукты питания и другое. Виной всему — высокие цены на металл.