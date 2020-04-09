Путин анонсировал новые переговоры по вопросу цен на нефть

Президент России Владимир Путин проведёт новые переговоры с партнёрами по стоимости нефти. По словам российского лидера, общение, направленное на стабилизацию цен на углеводороды, нужно продолжать.
Путин подчеркнул, что после разговора на эту тему с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, российским властям нужны новые контакты,
Ранее стали известны новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике по окончанию заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Страны — партнёры ОПЕК+ договорились, что сокращение добычи углеводородов произойдёт в три этапа, писал NEWS.ru.
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