Путин анонсировал новые переговоры по вопросу цен на нефть

https://static.news.ru/photo/e1bb1092-7b1c-11ea-8984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведёт новые переговоры с партнёрами по стоимости нефти. По словам российского лидера, общение, направленное на стабилизацию цен на углеводороды, нужно продолжать.

Путин подчеркнул, что после разговора на эту тему с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, российским властям нужны новые контакты, передает ТАСС.

Ранее стали известны новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике по окончанию заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Страны — партнёры ОПЕК+ договорились, что сокращение добычи углеводородов произойдёт в три этапа, писал NEWS.ru.