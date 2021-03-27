Пустырник и валерьянка подорожали в российских аптеках

Лекарственные спиртовые настойки за год выросли в цене на 30%. Валериана, боярышник, пустырник подорожали с 24 рублей до 32.
Подорожание настоек связано с изменениями в законе, который вступил в силу с этого года. Согласно новым требованиям, производители лекарств могут использовать не спирт, а его фармсубстанцию,
В конце сентября фармсубстанция стоила 630–670 рублей за декалитр, а в январе — уже 990–1200 рублей. Это повлияло на рост стоимости лекарственных настоек.
Эксперты предрекают, что впоследствии могут подорожать и другие лекарства, так как спирт нужен при производстве противовирусных и антиретровирусных препаратов.
Также вырастет в цене составная часть многих препаратов для госпитального применения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральная программа по закупке дорогостоящих лекарств проседает из-за недостаточного финансирования. К такому мнению пришёл Всероссийский союз пациентов.