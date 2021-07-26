Пустить свой «газ»: к чему «Северный поток — 2» толкает Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе «зелёного» водорода. Насколько реалистичны подобные проекты для Украины, и что на самом деле Киев мог бы сделать, чтобы улучшить своё положение — в материале NEWS.ru.

На транзите не отсидишься

После того, как новая администрация США поддержала Германию и дала добро на запуск «Северного потока — 2», в Киеве начали понимать, что Украина лишается своего важнейшего «ресурса» — предпосылок для геополитических манипуляций. До сих пор в этой стране, видимо, не осознавали, что международная, да и внутренняя политика должны быть направлены на снижение рисков от своего геополитического положения, а не на их рост. И разменной монетой геополитика тоже ни в коем случае не должна быть.

До сих пор Украина в буквальном смысле пользовалась своим транзитным положением. Пока газ шёл из России в Европу и альтернатив этому не было, Киев мог мог внушать обеим сторонам свою важность без каких либо реальных усилий. По факту, как говорится, рождения. Дескать, любите нас такими, какие мы есть, а мы даже не будем пытаться заслужить реальное уважение. В этом смысле запуск «Северного потока — 2» должен сыграть весьма позитивную роль — избавить Украину от вредных иллюзий и подтолкнуть к качественно новым отношениям с соседями и с собой.

В числе наиболее важных решений для Киева можно выделить изменения в отношении к собственной энергетической безопасности. Что реально доступно Украине в этом направлении?

Во-первых, энергетические ресурсы можно покупать, а для этого нужно договариваться и поддерживать хорошие отношения с теми, кто их продаёт. Это не означает, что возникает какая-то форма зависимости от России или ещё кого-то. Обычные рыночные отношения, к которым так стремилась, кажется, Украина. Утром деньги, вечером газ, и никаких проблем. Даже можно позже деньги, главное их иметь и расплачиваться в срок.

Второй момент — можно попробовать создать собственный независимый энергетический комплекс, с альтернативными источниками. «Зелёный» водород, о котором сказал Саакашвили, — это перспективное направление, но чтобы его развивать, нужна технологическая оснащённость. Её создание под силу таким научно-техническим и индустриальным гигантам, как Германия, которая анонсировала уже свой проект «зелёной» энергетики. Но даже для ФРГ это дело не такого уж близкого будущего. Реальных результатов следует ожидать к 2030 году.

Россия тоже сделала несколько важных шагов в этом направлении. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по развитию водородной энергетики в октябре прошлого года. Уже создана рабочая группа, готовится соответствующая концепция.

Таким образом, Украина вряд ли самостоятельно опередит в этом вопросе Германию или Россию. И по всему видно, что Киеву необходимо сотрудничать с более продвинутыми в техническом плане странами.

Сотрудничество, как вентиль ни крути

Jan Koller/CTK/Global Look Press

Сенатор Совфеда России Сергей Цеков считает, что водородная энергетика имеет хорошие перспективы и в отдалённом будущем она сыграет свою роль. Однако всё не так просто, сообщил он в разговоре с NEWS.ru.

Чтобы получать «зелёный» водород в требуемых объёмах, нужны серьёзные инвесторы, огромные вложения, инфраструктура и так далее. Я сомневаюсь, что это будет в ближайшее время на Украине. А фантазировать можно много. Можно мечтать о том, чтобы вместо «Северного потока — 2» на Луну полететь и там что-то сделать. Сергей Цеков сенатор от Крыма сенатор от Крыма

На вопрос о том, что Украине, может быть, стоит сотрудничать в деле создания полноценной водородной энергетики с Россией, Цеков ответил утвердительно. По его словам, Украине стоит пойти с РФ на мировую во всём.

Это государство не сможет существовать без сотрудничества с Россией. Все проблемы Украины связаны с тем, что она с первого дня независимости боролась с русским языком, с Россией, со своим прошлым, выдумывала свою историю. В результате потерпела фиаско. Самая успешная республика Советского Союза стала одной из самых отсталых стран Европы. И сейчас у Украины только один путь — полностью помириться с Россией и жить, как мы жили — братскими народами, — отметил сенатор.

Что касается высказывания Саакашвили, то, по мнению российского сенатора, этот политик склонен делать громкие и эпатажные заявления. И кроме как на собственный пиар они больше ни на что не рассчитаны.

В свою очередь Виталий Милонов, член комитета Госдумы по международным делам, высказался ещё более критично по поводу слов Саакашвили.

В плане развития «зелёной» энергетики на Украине всё закончится принятием программы и раздербаниванием бюджетного финансирования между заинтересованными лицами. Страна отсталая, на уровне палки-копалки не «зелёную» энергетику развивать. Нельзя же развивать «зелёную» энергию просто так — взять и развить её. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

По его словам, это результат совокупного развития промышленности, энергетики, экономики. И нельзя в такой стране, как Украина, развивать «зелёные» технологии. Депутат считает, что Украине они доступны только в виде выращивания «просто зелёных листьев».

Кроме того, Милонов подчеркнул, что до сих пор главное эффективное дело для Украины — «быть куском земли, по которому идёт российская труба». Депутат Госдумы также посоветовал Киеву начать с более приземлённых вещей, например, перестроить свой, загрязняющий всю Европу, металлургический комплекс. А Саакашвили российский политик предложил отказаться от «зелёного змия».

Вывод простой — будущее всегда возникает из сотрудничества. А без учёта интересов сторон оно невозможно. В России будут только рады, если Украина станет богатой и развитой страной, какой она хочет быть. Возможно, именно необходимость разработки новых технологий по-настоящему сблизит народы, ведь в них нуждаются все: Украина, Россия, Германия и другие государства. Посмотрите на любую науку. Ни одна не делалась усилиями только лишь одного народа. И прорывные технологии в энергетике — не исключение.