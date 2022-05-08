Пушков заявил о начале заката доллара Пушков заявил о начале медленной перестройки в глобальной финансовой системе

Алексей Пушков / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что глобальная финансовая система начинает медленную перестройку. Сенатор в Telegram отметил, что последние события в мире поколебали позиции доллара.

Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция, — отмечается в его сообщении.

По мнению Пушкова, позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты теперь нестабильны, что признают даже в МВФ. Их пока не обрушили, а поколебали, однако это лишь начало, добавил политик.

Ранее стало известно, что первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила: санкции против России ослабляют позиции доллара в качестве ведущей валюты, хотя этот процесс будет довольно медленным. Кроме того, увеличивается интерес к цифровым валютам, что также может привести к более фрагментированной международной валютной системе.