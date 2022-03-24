Пушков заявил, что Запад попал в безвыходное положение в ситуации с газом

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Западу придётся покупать российский газ в рублях, если Москва займёт принципиальную позицию по данному вопросу. У контрагентов не будет выбора, отметил он в интервью «Парламентской газете».

Сенатор считает , что в настоящий момент торговые партнёры России осмысливают новые условия.

Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчётах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора, — подчеркнул политик.

Он добавил, что решение о переводе оплаты в рубли изменит систему финансово-экономических отношений в мире. И началось это не с Москвы.

Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями, — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст заявил: ФРГ способна расплачиваться за поставки газа из России в рублях. Однако при таком способе оплаты поставок Берлину придётся нарушить санкции Евросоюза. Он добавил, что если ФРГ согласится платить за газ в рублях — это станет нарушением соглашения о поставках. При этом Эрнст согласился, что таким же нарушением договора считает замораживание за рубежом активов РФ.