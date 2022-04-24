Пушков прокомментировал план ЕС по отказу от нефти и газа РФ к 2027 году

Сенатор Алексей Пушков назвал план Евросоюза отказаться от нефти и газа из России только к 2027 году показателем невозможности обеспечить функционирования экономики европейских государств без поставок из РФ. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

К тому же, считает сенатор, санкции не выполняют своей главной роли по «удушению» экономики России.

Принятый Евросоюзом план устранения зависимости от российских энергоносителей, предполагающий отказ от газа из России только к 2027 году, является признанием невозможности обеспечить функционирование экономики Германии и ряда других стран Европы без поставок из России, — написал Пушков.

Что же касается санкций, то они не в силах уничтожить российскую экономику по двум причинам. Первая — это рекордный рост цен на углеводороды, который обеспечит России рекордный профицит бюджета. Второй — долгосрочный характер ограничений, что даёт российской экономике достаточно времени для адаптации к новым условиям.

Всё это, считает политик, делает невозможным обрушение экономики России из-за санкций.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полное эмбарго на импорт российского газа может стать причиной серьёзного энергетического кризиса в некоторых странах Евросоюза. При этом она высказала сожаление о том, что страны Запада допустили такую зависимость от России.