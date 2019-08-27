Российский сенатор Алексей Пушков назвал высказанное МИД Польши сравнение газопровода «Северный поток — 2» с пактом Молотова — Риббентропа глупым.
В МИД Польши только и умеют всё, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа — Молотова. Но сравнивать «Северный поток — 2» с пактом особенно глупо: проект Польшу никак не затрагивает, она просто остаётся в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнёр ни Германии, ни России, — написал в Twitter Пушков.
В МИД Польши только и умеют все, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова. Но сравнивать Сев.поток-2 с пактом особенно глупо: проект Польшу никак не затрагивает, она просто остаётся в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнёр ни Германии, ни России.
Ранее News.ru писал, что замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод с пактом Молотова — Риббентропа. По его словам, решение о строительстве газопровода приняли Россия и Германия. Представителю МИД Польши ситуация напомнила события 23 августа 1939 года, когда в Москве между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, именуемый пактом Молотова — Риббентропа.