https://static.news.ru/photo/30077a4a-c8d7-11e9-8823-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков назвал высказанное МИД Польши сравнение газопровода «Северный поток — 2» с пактом Молотова — Риббентропа глупым.

В МИД Польши только и умеют всё, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа — Молотова. Но сравнивать «Северный поток — 2» с пактом особенно глупо: проект Польшу никак не затрагивает, она просто остаётся в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнёр ни Германии, ни России, — написал в Twitter Пушков.

В МИД Польши только и умеют все, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова. Но сравнивать Сев.поток-2 с пактом особенно глупо: проект Польшу никак не затрагивает, она просто остаётся в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнёр ни Германии, ни России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод с пактом Молотова — Риббентропа. По его словам, решение о строительстве газопровода приняли Россия и Германия. Представителю МИД Польши ситуация напомнила события 23 августа 1939 года, когда в Москве между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, именуемый пактом Молотова — Риббентропа.