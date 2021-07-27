Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от «Северного потока — 2»

Польша может только успокаивать себя заявлениями о сопротивлении строительству «Северного потока — 2». Другого ей не остаётся, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Так сенатор отреагировал на слова заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача о том, что газопровод ещё не запущен в строй лишь благодаря стараниям Варшавы. Пушков добавил, что Польша всё-таки потерпела поражение в борьбе с трубопроводом.

Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остаётся утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счёт. А счёт не в пользу Польши, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что Польша задерживала финализацию «Северного потока — 2» несколько лет, заявил Марчин Пшидач. По его словам, чем дольше газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза.