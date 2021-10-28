Пушков оценил просьбу Польши снизить цену на российский газ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письмо польского нефтегазового концерна PGNiG в адрес «Газпрома» с просьбой о снижении цены на поставляемый в страну газ. Даже если Москва пойдёт навстречу Варшаве, благодарности она всё равно не дождётся, написал политик в своём Telegram-канале.

Пушков назвал просьбу Польши очень странной, поскольку эта страна — «тотальный противник России» по газовым вопросам. Она делала всё возможное для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2» и не намерена закупать газ у России после 2022 года. Кроме того Варшава занимает антироссийскую позицию на всех международных площадках и «тянет» в НАТО Украину.

И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту, — отметил Пушков.

Ранее глава польского концерна PGNiG Павел Маевский заявил, что беспрецедентный рост цен на природный газ должен стать основой для пересмотра ценовых условий так называемого Ямальского контракта, на основании которого Польша покупает газ у России. В компании надеются, что цена на топливо будет снижена уже с 1 ноября 2021 года.

Несколько лет назад власти Польши заявили, что не планируют продлевать Ямальский контракт после 2022 года. Он предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. Договор зафиксирован по правилу «бери или плати», республика должна забирать не менее 8 млрд кубометров газа в год.