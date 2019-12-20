https://static.news.ru/photo/191e06d8-24b1-11ea-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что европейские дипломаты с благодарностью восприняли санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пушкова, Гренелл забыл упомянуть о тех, кто осуждает Штаты за эгоизм и наплевательское отношение к Европе.

А насчёт проекта... Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, — написал политик в Twitter.

Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против Сев. потока-2. Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе. А насчёт проекта...Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ санкции США против газопроводов назвали ударом Вашингтона по собственным союзникам. В ведомстве предположили, что Штаты не столько хотят навредить российскому экспорту, сколько навязать Европе свой сжиженный газ.