Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что европейские дипломаты с благодарностью восприняли санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пушкова, Гренелл забыл упомянуть о тех, кто осуждает Штаты за эгоизм и наплевательское отношение к Европе.

А насчёт проекта... Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, — написал политик в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ санкции США против газопроводов назвали ударом Вашингтона по собственным союзникам. В ведомстве предположили, что Штаты не столько хотят навредить российскому экспорту, сколько навязать Европе свой сжиженный газ.

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