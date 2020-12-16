Пушков допустил изменение курса США в отношении «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0dc79f44-3fb1-11eb-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция США в отношении строительства «Северного потока — 2» может измениться при новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Он предполагает, что Байден будет стараться налаживать отношения с союзниками. Поэтому, в отличие от действующего президента США Дональда Трампа, ему будет сложнее давить на Германию санкциями. В свою очередь немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла о неизменной позиции Берлина в отношении проекта.

Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой. Он намерен улучшить отношения с союзниками. Ему труднее будет оказывать грубое давление на Берлин и грозить санкциями, — написал Пушков в Telegram-канале.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее NEWS.ru писал, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на американские санкции, которые могут быть введены и при новом президенте Соединённых Штатов Джо Байдене. Такое мнение высказал председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.