Пушилин приедет на ПМЭФ в этом году

Денис Пушилин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года. По его словам, соответствующие планы уже разрабатываются.

Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме, — сказал он.

Ранее участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты, Британию, Германию, Китай и Нидерланды. Организаторы форума отметили, что международное сотрудничество особенно важно в нынешнее время в условиях трансформации моделей взаимодействия между государствам, всего были отправлены приглашения более чем в 190 государств.

В 2021 году ПМЭФ посетили более 13 500 участников из 141 страны, в том числе более 1000 представителей СМИ из 46 стран.