Пункт о премиях работникам появится в Трудовом кодексе

https://static.news.ru/photo/979adf9e-b1bb-11ea-9706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Изменения в Трудовом кодексе должны включать пункт о поощрении работников морально и материально. Эти поправки в закон собираются принять в Госдуме.

Такая возможность появится у законодателей после принятия поправок в Конституцию. Они утвердят гарантии на уважение труда человека, пишут «Известия».

Все новые нормы Конституции найдут своё отражение в Трудовом кодексе. В частности, там появится норма о необходимости обязать работодателей стимулировать труд работников. Это могут быть грамоты, благодарности, портреты на досках почёта, дополнительные дни отдыха. Мерами поощрения станут рекомендательные письма в вузы.

Ряд парламентариев при этом считает, что одних только благодарностей для поощрения труда работников недостаточно. Люди должны быть уверены в своём материальном положении. Так, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов считает, что труд должен быть достойно оплачен, тогда как сейчас он недооценён.

Отсутствие средств у работающего человека, когда, получая небольшую зарплату, ещё и платит подоходный налог, ставит его и семью за черту бедности, — сказал депутат изданию.

Большинство парламентариев согласны с коллегой и считают, что в Трудовом кодексе должен появиться пункт как о моральном, так и материальном поощрении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в действующей редакции Трудового кодекса есть ряд норм, регулирующих удалённую работу. Но часть из них устарела — например, о месте, где человек трудится.