Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

https://static.news.ru/photo/3a96ed46-c5a8-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители электронной техники предупредили о возможной приостановке работы заводов. Причиной этого может стать правовая коллизия, в которой оказались пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств.

Дело в том, что они попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). В той же группе находятся, например приборы для нагревания табака — всевозможные электронные сигареты. При этом пульты, в отличие от алкоголя и табака, не являются подакцизными товарами.

Правовая неопределенность возникла в связи с вступлением в силу 2 июля приказа министерства финансов РФ. Документ регламентирует компетенции таможенных органов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК главе Минфина Антону Силуанову.

Согласно приказу ведомства, подакцизные товары должны оформляться только через ЦАТ с помощью специальных кодов. Из-за этого стало невозможно оформить ввоз пультов в Россию ни на ЦАТ (поскольку они не облагаются акцизом), ни на обычной таможне. Таким образом, у заводов может возникнуть их «дефицит».

До распоряжения Минфина таможенники могли руководствоваться как товарными кодами, так и описанием.

В России собирают около 90% товаров, которые продаются на внутреннем рынке. Однако почти все пульты завозят из-за границы, а продавать технику без них практически невозможно. Такой «недокомплект» и грозит остановкой производства.

Вместе с тем, представитель Минфина заверил, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пультов дистанционного управления там нет. По его словам, Федеральная таможенная служба направила ЦАТ разъяснения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что таможенные проверки, которые были приостановлены до 2021 года из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться с 1 августа. По словам источника в финансово-экономическом блоке правительства, подготовленный Минфином проект постановления уже отправлен на согласование в профильные ведомства.