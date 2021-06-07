В Минсельхозе нашли способ избежать дефицита яиц

https://static.news.ru/photo/b0be84d4-c750-11eb-a1e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые сети и птицеводы могут перейти на поставки по прямым контрактам, минуя электронные торги, чтобы не допустить сокращения производства яиц и возникновения их дефицита. Такой подход рассматривают в Минсельхозе, сообщают «Известия».

Сейчас закупки яиц у производителей проходят на электронных тендерах, на них торговые сети самостоятельно выставляют свои заявки со стоимостью продукции, а изготовители конкурируют между собой, снижая цену и пытаясь попасть на полку. Тогда как прямой договор фиксирует цену на полгода, год, — рассказал один из производителей.

Как сообщили в Минсельхозе, средняя оптовая цена на куриные яйца 1-й категории по данным на 2 июня составила 48,6 рубля, 2-й категории — 42,5 рубля. В ведомстве также подтвердили, что нередки факты заключения контрактов на поставку яиц в сети с закупочной ценой ниже себестоимости. По данным Росптицесоюза, средняя цена яиц в закупке составляет 28–35 рублей при себестоимости 49–52, при этом на полке они стоят 74–110 рублей.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его. По его словам, существует зависимость от поставок СПФ-яиц, но они используются для производства ряда вакцин для животных. При этом эти препараты никак не относятся к производству вакцин для человека.