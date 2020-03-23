По итогам 16–20 марта средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1020 рублей и теперь достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну. Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть, следует из данных «СовЭкона» — аналитического центра, специализирующегося на анализе аграрных рынков.
Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тысячи рублей.
Экспортёры уже негативно восприняли такой уровень котировок, а аналитики ждут продолжения роста цен внутри страны.
Основные причины взлёта стоимости зерна — резкое падение рубля и высокие мировые цены. Несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли, цитирует «Коммерсант» слова главы «СовЭкона» Андрея Сизова. Так, за прошлую неделю пшеница в Чикаго подорожала на 6,7% (до $198 за тонну), в Париже — 6,9% (до $204 за тонну).
На этой неделе «СовЭкон» планирует повысить прогноз экспорта пшеницы в сезоне (сейчас эта цифра составляет 32,1 млн тонн). Хотя крупный экспортёр отмечает, что говорить о закреплении цен на уровне $207 за тонну пока рано, покупатели предлагают за российскую пшеницу $199–200 за тонну, а маржа не превышает $3–5.
Стоит напомнить, что нефтяной рынок стало лихорадить с начала текущего марта. Цены на чёрное золото упали почти в два раза всего за несколько недель. Вслед за нефтью обвалился российский рубль. Новая неделя продолжила тенденцию и началась с очередного обвала цен на нефть (в среднем стоимость барреля упала на 8–10%).
Обгонит ли потребность в зерне нефтяную
Повышение рублёвых цен на зерно сейчас вполне адекватно ситуации. Страдают рынки производственных и сырьевых товаров, в частности, нефти, из-за снижения деловой активности и сокращения спроса, объясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Но продовольствие, напротив, в цене во многом именно из-за этого общего коллапса. Потребность в нём не уменьшается, а поставки могут быть затруднены. Поэтому мировая цена растёт. А поскольку резко обесценился рубль, то от роста экспортных цен продажа за рубеж даёт ещё больше выручки в подешевевших рублях. Это подстёгивает и внутренние рублёвые цены.
В то же время, говорит он, пока не приходится говорить о том, что мировая потребность в зерне обгонит спрос на нефть. Годовое потребление зерновых составляет 2721 млн тонн, или в среднем 7,4 млн тонн в день. Текущее потребление нефти — порядка 100 млн баррелей в сутки, или 13,6 млн тонн. Даже если в связи с пандемией использование чёрного золота снизится на 20%, что соответствует пессимистичным международным оценкам, то оно останется на уровне около 11 млн тонн в день, прогнозирует Гойхман.
По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олега Чередниченко, высокая волатильность рынков сегодняшнего дня — явление временное и ограничено сроками спада пандемии в мировом масштабе. Результатом этих процессов и оказался ценовой «перекос» между ценой российской нефти и пшеницы (мировые котировки тонны российской нефти марки Urals составляют чуть более $146, а пшеница торгуется в районе отметки $200).
Причём последняя, отмечает эксперт, выросла, в дополнение к рыночной составляющей, определяемой конъюнктурой внешних рынков, ввиду падения национальной валюты на фоне кардинального снижения нефтяных котировок.
Этому факту есть весьма простое объяснение: структура себестоимости пшеницы включает валютную составляющую, «ведь средства защиты (или лекарства для процесса выращивания) приобретаются производителями на внешних рынках и рублёвые прогнозы их стоимости на ближайший посевной сезон весьма туманны с учётом колебаний российской валюты», подчёркивает Чередниченко.
В свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова утверждает, что благодаря значительным запасам пшеницы третьего и четвёртого класса РФ может отправлять её на экспорт без ущерба для внутреннего потребителя.
Российские запасы пшеницы третьего и четвёртого класса позволяют отправлять её на экспорт без ущерба для внутреннего потребителя, тем более что рубль девальвировался — это позволит экспортёрам быть более гибкими в ценах и всё равно зарабатывать больше конкурентов.
Бодрова предполагает, что цена на пшеницу ещё подскочет до $250 за тонну (в России — 13–15 тысяч рублей).
А что делать
Потери от удешевления и вероятного уменьшения продаж нефти на несколько порядков превышают возможный рост поступлений от вывоза зерна, замечает Марк Гойхман. Соответственно, ситуация требует пересмотра статей бюджета и в доходной, и в расходной части.
При наиболее вероятном длительном сохранении нефтяных цен в диапазоне $20–30 за баррель бюджет из планового профицита 0,8% ВВП в 2020 году станет крайне дефицитным (профицит предусматривался при цене нефти $42,4).
Поэтому требуется очевидный пересмотр бюджета, тем более что поступления падают не только от нефтяного сектора, но и от многих других отраслей. В свою очередь значимо возрастают расходы на противовирусные мероприятия и меры поддержки экономики. Вот почему премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по изменениям в бюджет, — сказал Гойхман.
По оценкам аналитиков, в перспективе ближайших месяца-двух вероятность сохранения указанного «перекоса» весьма высока, поскольку зерно является продуктом прямого потребительского спроса, а основные объёмы чёрного золота имеют производный спрос и зависят от текущего состояния мировой экономики. После же выхода из «вирусного кризиса» ценовой паритет между продуктами должен восстановиться, отмечают специалисты.
Возникшая ситуация является шоком для экономики, и ориентироваться на неё в качестве долгосрочной тенденции не следовало бы. В то же время необходимо понимать, что зерно — источник «ненефтегазовых» доходов, ориентир на рост которых стоит перед российской экономикой, поэтому акцент на развитии в этом направлении следует принять во внимание.
По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, для России в целом и бюджета в частности резкое и крайне болезненное снижение нефтяных цен никак не компенсируется увеличением доходов от экспорта зерна.
Продажа нефти и нефтепродуктов составляет свыше 52% всего экспорта страны, а зерно — немногим более 2%, напомнил экономист.
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