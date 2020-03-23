По итогам 16–20 марта средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1020 рублей и теперь достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну. Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть, следует из данных «СовЭкона» — аналитического центра, специализирующегося на анализе аграрных рынков.

Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тысячи рублей.

Экспортёры уже негативно восприняли такой уровень котировок, а аналитики ждут продолжения роста цен внутри страны.

Основные причины взлёта стоимости зерна — резкое падение рубля и высокие мировые цены. Несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли, цитирует «Коммерсант» слова главы «СовЭкона» Андрея Сизова. Так, за прошлую неделю пшеница в Чикаго подорожала на 6,7% (до $198 за тонну), в Париже — 6,9% (до $204 за тонну).

На этой неделе «СовЭкон» планирует повысить прогноз экспорта пшеницы в сезоне (сейчас эта цифра составляет 32,1 млн тонн). Хотя крупный экспортёр отмечает, что говорить о закреплении цен на уровне $207 за тонну пока рано, покупатели предлагают за российскую пшеницу $199–200 за тонну, а маржа не превышает $3–5.

Стоит напомнить, что нефтяной рынок стало лихорадить с начала текущего марта. Цены на чёрное золото упали почти в два раза всего за несколько недель. Вслед за нефтью обвалился российский рубль. Новая неделя продолжила тенденцию и началась с очередного обвала цен на нефть (в среднем стоимость барреля упала на 8–10%).

Обгонит ли потребность в зерне нефтяную

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Повышение рублёвых цен на зерно сейчас вполне адекватно ситуации. Страдают рынки производственных и сырьевых товаров, в частности, нефти, из-за снижения деловой активности и сокращения спроса, объясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Но продовольствие, напротив, в цене во многом именно из-за этого общего коллапса. Потребность в нём не уменьшается, а поставки могут быть затруднены. Поэтому мировая цена растёт. А поскольку резко обесценился рубль, то от роста экспортных цен продажа за рубеж даёт ещё больше выручки в подешевевших рублях. Это подстёгивает и внутренние рублёвые цены. Марк Гойхман главный аналитик TeleTrade главный аналитик TeleTrade

В то же время, говорит он, пока не приходится говорить о том, что мировая потребность в зерне обгонит спрос на нефть. Годовое потребление зерновых составляет 2721 млн тонн, или в среднем 7,4 млн тонн в день. Текущее потребление нефти — порядка 100 млн баррелей в сутки, или 13,6 млн тонн. Даже если в связи с пандемией использование чёрного золота снизится на 20%, что соответствует пессимистичным международным оценкам, то оно останется на уровне около 11 млн тонн в день, прогнозирует Гойхман.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олега Чередниченко, высокая волатильность рынков сегодняшнего дня — явление временное и ограничено сроками спада пандемии в мировом масштабе. Результатом этих процессов и оказался ценовой «перекос» между ценой российской нефти и пшеницы (мировые котировки тонны российской нефти марки Urals составляют чуть более $146, а пшеница торгуется в районе отметки $200).

Причём последняя, отмечает эксперт, выросла, в дополнение к рыночной составляющей, определяемой конъюнктурой внешних рынков, ввиду падения национальной валюты на фоне кардинального снижения нефтяных котировок.

Этому факту есть весьма простое объяснение: структура себестоимости пшеницы включает валютную составляющую, «ведь средства защиты (или лекарства для процесса выращивания) приобретаются производителями на внешних рынках и рублёвые прогнозы их стоимости на ближайший посевной сезон весьма туманны с учётом колебаний российской валюты», подчёркивает Чередниченко.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова утверждает, что благодаря значительным запасам пшеницы третьего и четвёртого класса РФ может отправлять её на экспорт без ущерба для внутреннего потребителя.

Российские запасы пшеницы третьего и четвёртого класса позволяют отправлять её на экспорт без ущерба для внутреннего потребителя, тем более что рубль девальвировался — это позволит экспортёрам быть более гибкими в ценах и всё равно зарабатывать больше конкурентов. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Бодрова предполагает, что цена на пшеницу ещё подскочет до $250 за тонну (в России — 13–15 тысяч рублей).

А что делать

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Потери от удешевления и вероятного уменьшения продаж нефти на несколько порядков превышают возможный рост поступлений от вывоза зерна, замечает Марк Гойхман. Соответственно, ситуация требует пересмотра статей бюджета и в доходной, и в расходной части.

При наиболее вероятном длительном сохранении нефтяных цен в диапазоне $20–30 за баррель бюджет из планового профицита 0,8% ВВП в 2020 году станет крайне дефицитным (профицит предусматривался при цене нефти $42,4).

Поэтому требуется очевидный пересмотр бюджета, тем более что поступления падают не только от нефтяного сектора, но и от многих других отраслей. В свою очередь значимо возрастают расходы на противовирусные мероприятия и меры поддержки экономики. Вот почему премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по изменениям в бюджет, — сказал Гойхман.

По оценкам аналитиков, в перспективе ближайших месяца-двух вероятность сохранения указанного «перекоса» весьма высока, поскольку зерно является продуктом прямого потребительского спроса, а основные объёмы чёрного золота имеют производный спрос и зависят от текущего состояния мировой экономики. После же выхода из «вирусного кризиса» ценовой паритет между продуктами должен восстановиться, отмечают специалисты.

Возникшая ситуация является шоком для экономики, и ориентироваться на неё в качестве долгосрочной тенденции не следовало бы. В то же время необходимо понимать, что зерно — источник «ненефтегазовых» доходов, ориентир на рост которых стоит перед российской экономикой, поэтому акцент на развитии в этом направлении следует принять во внимание. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, для России в целом и бюджета в частности резкое и крайне болезненное снижение нефтяных цен никак не компенсируется увеличением доходов от экспорта зерна.

Продажа нефти и нефтепродуктов составляет свыше 52% всего экспорта страны, а зерно — немногим более 2%, напомнил экономист.