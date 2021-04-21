Псаки признала слабую эффективность антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/2208b6f6-a2cf-11eb-9162-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Власти США не склонны испытывать иллюзии насчёт того, что отдельный пакет ограничительных мер в отношении России кардинальным образом повлияет на политику Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об эффективности принимаемых Соединёнными Штатами действий она порассуждала в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение [России], — приводит слова Псаки ТАСС.

США планомерно проводят политику санкционного давления на Россию. Одним из последних на данный момент решений стали ограничения в отношении российского госдолга, о которых было объявлено 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

Как заявили позже аналитики рейтингового агентства Moody's, этот пакет санкций ограничит финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства. Однако последствия будут ограниченными.