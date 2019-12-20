https://static.news.ru/photo/a7fdfcea-23e5-11ea-ac80-fa163e074e61_660.jpg Алексей Оржель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в соглашения о транзите российского газа не включены договорённости о прямых поставках топлива.

По его словам, они могут совершаться только на базе цены европейского хаба, передаёт РИА Новости.

Прямые поставки — мы исключили эту позицию, то есть вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут совершаться, то только на базе цены европейского хаба, — подчеркнул он.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что документ содержит принципы будущих договорённостей по прямым поставкам газа.

При том, что в протоколе указана возможность, что стороны рассмотрят вопрос поставок газа, но это не есть часть пакетов относительно поставок газа прямых или не прямых в этом протоколе нет, — заключил он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся в субботу, 21 декабря, подписать межоператорское соглашение в Вене.

Срок контракта между энергетическими компаниями о транзите российского газа через территорию Украины будет рассчитан на пять лет. Протокол к грядущему соглашению одобрил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Зампред отметил, что указанное соглашение «крайне важно» для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа для Европы.