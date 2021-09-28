Аналитик назвал способ для Украины пережить газовый кризис

Украина сможет пережить нынешний газовый кризис лишь при прямых поставках из России. Это связано с тем, что транзит российского газа через посредников обходится украинским властям достаточно дорого. Об этом «Экономике сегодня» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Если бы Украина покупала газ у России по контракту с нефтяной привязкой, то он обходился бы ей значительно дешевле. Вместо этого киевские власти идут к европейским спекулянтам. Например, в августе они покупали импортное голубое топливо за $427 за тысячу кубометров. Сегодня цены уже превышают $600–700, — отметил эксперт.

По мнению аналитика, киевские власти плохо подготовились к нынешней зиме и не обеспечили достаточный объём топлива в своих хранилищах, так как якобы не хотели тратиться на дорогой газ. Однако «Нафтогаз» продолжает упорно отдавать деньги частным структурам, приобретая голубое топливо у посредников.

Украина становится заложником своей же хитрости, геополитической ситуации и меркантильных интересов. К сожалению, Киев зарабатывает на проблемах, рассказывая украинцам о цене независимости и свободы от России, — заключил Юшков.

Ранее экс-министр экономики страны Виктор Суслов рассказал, что Украина является единственным государством Европы, отказавшимся от долгосрочного контракта на российский газ и вынужденным закупать его по рыночной цене до $1000 за тысячу кубометров.