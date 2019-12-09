https://static.news.ru/photo/09236a2a-19ad-11ea-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прямые вечерние вылеты из аэропорта Кемерово в Москву, закрытые в начале этого года из-за нерентабельности, могут быть возобновлены летом 2020-го. Об этом сообщил совладелец компании «Новапорт» Роман Троценко на совещании в администрации Кемеровской области.

Осенью 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» запустила вечерние вылеты в Москву из Кемерово, однако через несколько месяцев из-за недостаточной окупаемости была вынуждена отменить их. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил руководству аэропорта и владеющей им компании «Новопорт» найти замену. В результате было принято двухуровневое решение. С 2 января 2020 года авиакомпания S7 откроет рейсы из Кемерово в Новосибирск, где с пересадкой меньше часа будет дальнейший разлёт в Москву.

С июля мы планируем постановку частоты Кемерово — Москва напрямую с вылетом примерно в 19:00, — цитирует ТАСС Троценко.

По его словам, размер самолёта для вечерних прямых рейсов в столицу будет подобран с учётом трафика, который будет зафиксирован на стыковочных перелётах через Новосибирск.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Эфиопия договорились наладить прямые рейсы в ближайшее время. Министр иностранных дел Эфиопии Воркнех Гебейеху уточнил, что авиасообщение между странами будет ежедневным. Данная мера будет способствовать экономическому взаимодействию стран и укрепит связи между людьми.