https://static.news.ru/photo/04ae6a72-6f6a-11ea-accb-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscongress.org

Перенос Восточного экономического форума, который должен пройти в сентябре во Владивостоке, пока не обсуждается. Решение об этом будет приниматься исходя из развития ситуации с пандемией. Об этом заявил программный директор фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян.

Решения о его переносе нет, решение будет приниматься в зависимости от ситуации, которая будет складываться в мире, — цитирует его ТАСС.

Окончательное решение останется за оргкомитетом мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт в 2021 году. Организаторы уточнили, что мероприятие должно было состояться в 2020-м — с 3 по 6 июня. Однако планам помешала вспышка коронавируса нового типа. Об отмене бизнес-встреч в марте 2020-го объявил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.