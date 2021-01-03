Просто провал: рубль стал главным разочарованием года

2020-й многие будут вспоминать как год коронавирусной пандемии и локдаунов. А ещё он запомнится финансовыми трудностями, потерями и разочарованиями. Для тех, у кого имелись (и имеются) сбережения, недвижимость или кредиты, события последних 12 месяцев преподнесли массу сюрпризов, и далеко не все из них оказались приятными. NEWS.ru выяснил, во что, как оказалось, не стоило вкладывать свои деньги и почему эксперты назвали накопления в рублях самой провальной инвестиционной стратегией года.

Ковидный фондовый рынок

Вместо того, чтобы на ажиотаже скупать валюту в 2020 году, часть россиян пошла по пути инвестиций на биржевом рынке. Количество розничных инвесторов на Московской бирже к декабрю достигло 8 млн человек. Согласно последним опросам, новое поколение биржевых игроков в возрасте до 30 лет с большей охотой выбирает рынок акций (также иностранных). В портфеле таких инвесторов доля акций доходит до 40%, тогда как у инвесторов старше 40 лет она, по статистике, составляет около 20%. Однако далеко не всегда покупка акций приносит доход.

В 2020-м убыточными из-за пандемии оказались почти все виды инвестиций, за исключением покупки акций некоторых онлайн-компаний, указывает экономист Семён Новопрудский.

При этом в компании-производители вакцин или в акции Zoom, чья капитализация из-за пандемии в 2020 году превысила капитализацию некоторых авиакомпаний, рядовые россияне из числа частных инвесторов, разумеется, не вкладывались. Семён Новопрудский экономист экономист

По мнению эксперта по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Марии Тараско, если рассматривать инвестиции исключительно в рамках одного года, то самой провальной стратегией—2020 оказалось вложение в акции нефтегазового сектора («Газпром», ЛУКОЙЛ) и авиаперевозчиков («Аэрофлот», «Боинг»). Речь идёт, в частности, о пострадавших от пандемии отраслях. Совсем плохо, если человек вошёл в эти активы в рублях именно в начале года — до середины февраля, соглашается независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В лучшем случае вы просто восстановили портфель до значений начала 2020 года, если говорить про нефтяные компании. А вот акции туркомпаний, авиаперевозчиков и близко не подобрались к доковидным значениям. Наталья Смирнова независимый финансовый консультант независимый финансовый консультант

С другой стороны, вложения в акции крупных компаний с последующей просадкой ценных бумаг не обязательство свидетельствуют о потерях. Во-первых, всегда можно переждать неблагоприятное время, а во-вторых — докупить акций по более низкой цене и потом оказаться в плюсе, считает Мария Тараско. Совсем другое дело, когда вкладываешь средства в развитие малого бизнеса.

На мой взгляд, самые большие убытки понесли предприниматели, инвестировавшие в малый бизнес в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Бизнес же требует постоянных расходов, поэтому если нет финансового запаса на его поддержание, то его приходится просто закрывать, теряя при этом большую часть вложенных средств. Мария Тараско эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала

Тающий рубль

Ощутимо потеряли и те, кто просто хранил свои сбережения в рублях. В последние два года курс национальной валюты демонстрировал относительно стабильную динамику, да и ставки по депозитам приносили хоть небольшой, но доход. Россияне активно хранили сбережения в рублях, в том числе на банковских вкладах.

Однако в 2020 году ставки по депозитам снизились до рекордно низких 3,5-4,5% и оказались неспособны в полной мере покрыть даже инфляцию, а рубль с прошлого января заметно обесценился. В отдельные моменты он дешевел к доллару на 25%, к евро — на 30%. Пика падения российская валюта достигла накануне выборов в США в ноябре, когда курс доллара доходил до 80, а евро превышал 93 рубля. В декабре рубль стал укрепляться. Впрочем, аналитики говорят, что он всего лишь частично отыгрывает потери. Напомним, в начале 2020 года доллар стоил около 61 рубля, а евро — 68.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению финансового эксперта и предпринимателя Яна Марчинского, в прошлом году деньги потеряли две группы лиц — это финансово безграмотные люди, а также те, кто просто копил средства на банковских счетах.

Проиграли в первую очередь россияне, державшие сбережения в банках и под матрасом, и никуда их не инвестировали. Сбережения в рублях — 100% самая провальная инвестиционная стратегия 2020 года. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse вообще назвали курс руюля главным разочарованием года для российской экономики. Несмотря на всю поддержку, в том числе интервенции со стороны ЦБ, рубль стал одной из самых слабых валют в Восточной Европе. Причиной тому послужили усилившийся вывод капитала из страны и изменение структуры сбережений в домохозяйствах. Вместо традиционных банковских депозитов россияне всё чаще предпочитают открывать брокерские счета, позволяющие торговать на бирже. К тому же такие счета нередко оказываются валютными, поскольку их владельцы предпочитают покупать иностранные активы — акции и облигации, что неминуемо ведёт к ослаблению рубля, пояснили аналитики.

Между тем Мария Тараско называет рубль не разочарованием года, а просто «провалом». По её словам, уже несколько лет происходит активное обнищание населения, и нынешняя ситуация с растущей инфляцией, падением курса рубля и реальных доходов граждан — не предел. Скрытая девальвация постепенно становится явной, а покупательная способность рубля уменьшается.

К примеру, в 2011 году человек зарабатывал 32 тысячи рублей, которые равнялись тогда тысяче долларов. Хлеб при этом стоил в среднем 20 рублей. За девять лет зарплаты выросли, и те, кто получал 32 тысячи, теперь получают в среднем 40 тысяч. Только сегодня это уже не тысяча, а $​540, да и батон подорожал до 35-40 рублей, — поясняет эксперт.

С другой стороны, Семён Новопрудский призывает не считать «однозначно провальной» любую стратегию на горизонте одного года. Уж слишком мал этот срок для истинно желающих стать частными инвесторами, а не просто «поиграться в инвестиции» или попытаться быстро заработать много денег. Остаётся надеяться, что 2021 год принесёт нам некоторое облегчение в финансовом плане.