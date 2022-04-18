«Просто обязаны»: аналитик оценил намерение судиться за российские активы

Судиться за разморозку российских международных резервов необходимо, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. При этом подобные процессы могут продолжаться годами, рассказал он изданию INFOX.ru, вспоминая дело ЮКОСа.

Во-первых, мы просто обязаны обратиться в суд, иначе мы бы просто согласились с заморозкой. Во-вторых, конечно, западные суды политически ангажированы, но такие процессы могут длиться годами. Это похоже на историю с ЮКОСом, только деньги теперь требовать будем уже мы. Или давайте вспомним еврооблигации на $3 млрд, выпущенные ещё в 2013 году при Викторе Януковиче, хотя понятно, что эти деньги мы не получим. Мы подаём в суд, что мы не согласны, — сказал Разуваев.

О том, что власти России подготовят судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По её словам, заморозка золотовалютных резервов стала беспрецедентным шагом в мировом масштабе.

Судебное решение станет известно ещё очень нескоро, но у России есть шанс вернуть как минимум часть её международных резервов, отметил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он тоже одобрил решение обратиться в суд.