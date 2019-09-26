https://static.news.ru/photo/99580914-e0fc-11e9-be06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Промсвязьбанк (ПСБ), назначенный специальным оборонным банком, получил новые полномочия — организация стала агентом правительства по международным долгам других стран перед Россией. Изменения внесены в проект бюджета на 2020–2022 годы.

В документе говорится про обязательства партнёров по оборонным контрактам. В июне 2019-го Минфин сообщил, что иностранные государства должны Москве $39,4 млрд, из которых 15,8 млрд закреплены за республиками бывшего Советского Союза, пишет РБК .

Кредиты на военную технику Кремль выдавал, например, Венесуэле (в 2011 году в объёме до $4 млрд, затем долг неоднократно реструктурировали), Индонезии, Армении. Индия, согласно официальным данным её Минфина, должна РФ около $1,1 млрд по договорам со времён СССР.

Другой причина задолженностей — санкции США. Например, в апреле 2018-го Госбанк Индии остановил платежи после того как Белый дом принял меры против «Рособоронэкспорта».

Традиционными партнёрами России на рынке вооружений являются также Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Египет. Эти государства потенциально могут иметь долговые обязательства перед РФ.

Ранее News.ru сообщал, что ПСБ получит 40 миллиардов рублей долга ОПК. По словам главы правления Петра Фрадкова, выпущены соответствующие распоряжения правительства о переходе в банк части портфеля оборонно-промышленного комплекса, первое из них было выполнено, второе подписано и реализуется в настоящий момент.