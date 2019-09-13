https://static.news.ru/photo/c33c92c8-d51b-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава правления банка Пётр Фрадков сообщил, что помимо ранее полученных 100 миллиардов, до конца года ПСБ получит ещё 40 миллиардов рублей.

По его словам, были выпущены соответствующие распоряжения правительства о переходе в банк части портфеля оборонно-промышленного комплекса, первое из них было выполнено, второе подписано и реализуется в настоящий момент, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, Басманный суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата». Сегодня в ходе судебного заседания стала известна сумма растраты — 66 млрд руб. и $575 млн.