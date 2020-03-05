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В российскую компанию Promobot не поступали претензии от голливудского актёра Арнольда Шварценеггера из-за использования фирмой робота с лицом артиста. Информация об иске распространилась в СМИ.

Никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало. Наши специалисты уже направили им письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое,— прокомментировал ситуацию «Ридусу» представитель пресс-службы компании Promobot Никита Рогозин.

В пресс-службе компании рассказали, что внимательно изучили статью-первоисточник, опубликованную на иностранном портале TMZ, и никаких доказательств там не обнаружили.

В октябре 2019 года Promobot показала Шварцнеггеру робота-двойника на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Представитель компании заявил, что тогда актёру «и всем его партнёрам очень понравилось».

Компания Promobot является резидентом фонда «Сколково», была основана в 2015 году в Перми. Предприятие является крупнейшим поставщиком автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Такие роботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников-людей.

Недавно фирма представила свою новую разработку — робота «Скорпион», писал NEWS.ru. По мнению создателей, он сможет помочь полиции в патрулировании и задержании преступников. При обнаружении постороннего на охраняемой территории робот сигнализирует оператору и может самостоятельно задержать нарушителя с помощью сеткомёта. Если злоумышленник выпутается и сбежит, «Скорпион» отправит за ним дрон для слежения.