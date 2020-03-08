https://static.news.ru/photo/9925bee6-92d7-11e9-942e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе заявил, что Россия пыталась помешать расследованию дела о катастрофе малайзийского авиалайнера, сбитого летом 2014 года над Донбассом. Международная группа следователей 9 марта представила свою окончательную версию: рейс MH17 уничтожила ракета российского комплекса «Бук».

Фердинандуссе поблагодарил экспертов и следователей, которые несколько лет «терпеливо и неустанно» выясняли причины авиакатастрофы. В Нидерландах начался суд по делу MH17.

Это исключительно сложное расследование — в том числе из-за вооружённого конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели, — цитирует прокурора РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, пассажирский самолёт Амстердам — Куала-Лумпур, по версии международных следователей (ССГ), сбила установка 53-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил России из города Курска, которая якобы находилась в Донецкой области. Россия полностью отрицает как причастность к трагедии, так и участие своей армии в конфликте на юго-востоке Украины.

Российский МИД назвал голословными обвинения ССГ. Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что международная группа следователей отвергла данные с российских радаров и документацию, которая якобы подтверждает, что Boeing поразила украинская ракета.