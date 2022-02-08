Прокуратура Цюриха добралась до Газпромбанка

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против гендиректора швейцарской «дочки» Газпромбанка Романа Абдулина и других его сотрудников, сообщил журнал
Расследование связано с так называемым «Панамским досье». В 2018 году швейцарский регулятор по надзору за финансовыми рынками (Finma)
Информация, переданная регулятором в прокуратуру, по-видимому, стала стартовым сигналом для расследования.
На прошлой неделе мы подтвердили изданию Bilanz информацию о том, что прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении генерального директора Газпромбанка Швейцария и других сотрудников банка. Презумпция невиновности применяется до окончательного завершения разбирательства, — прокомментировал NEWS.ru представитель прокуратуры Эрих Венцингер.
В Газпромбанке Швейцарии
Выводы регулятора были полностью учтены. Исполнительное производство было прекращено 26 января 2018 года и официально закрыто 9 декабря 2020 года без каких-либо выводов об ответственности сотрудников банка. Уголовное расследование прокуратуры Цюриха направлено не против банка как такового, а против органов или лиц, которые работали в банке на различных должностях во время исполнительного производства регулятора. Все сотрудники, находящиеся в центре внимания прокуратуры, пользуются полным доверием исполнительного совета и совета директоров.
Представитель швейцарского регулятора (Finma) Тобиас Люкс сказал NEWS.ru, что «расследование Finma было направлено против Газпромбанка в целом, а не против конкретных физических лиц».
Эксперты, опрошенные NEWS.ru считают, что обвинительный приговор для директора банка Газпромбанка в Швейцарии Романа Абдулина, если прокуратура всё же доведёт дело до суда, будет не таким уж и жёстким.
Несмотря на возбуждение уголовного дела, вероятность обвинительного приговора для руководителя банка в Швейцарии достаточно низка, так как эта страна традиционно либеральнее большинства европейских стран в части офшоров и отмывания преступных доходов. Международная банковская деятельность является одним из столпов швейцарской экономики. Более того, в отличие от других европейских финансовых центров после «Панамагейта» в Швейцарии также возможно открытие и обслуживание счетов панамских офшорных компаний, — сказал NEWS.ru управляющий партнёр юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.
Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что много в деле будет зависеть от того, как его сможет раскрутить прокуратура.
Швейцария очень осторожная и аккуратная в отношении банковской отрасли страна. Ситуация с этим делом довольно деликатная, но очевидно можно предположить, что директора всё же могут наказать. И если его вина будет доказана в суде, то минимальное, что он может получить, это дисквалификацию — право занимать соответствующую должность в банке в этой стране, — сказал NEWS.ru Александр Захаров.
Предотвращение отмывания денег является ключевым приоритетом для швейцарского регулятора. Несмотря на либеральность швейцарского законодательства, он выносил в среднем более десяти исполнительных постановлений в год о наложении санкций, связанных с отмыванием денег, и принимал ряд мер, включая отзыв лицензии и изъятие незаконно заработанных средств у банков. Регулятор также наложил профессиональную дисквалификацию на восемь менеджеров разных банков в стране после нарушений ими требований комплексной юридической оценки (due diligence).
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