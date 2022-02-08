Прокуратура Цюриха добралась до Газпромбанка

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против гендиректора швейцарской «дочки» Газпромбанка Романа Абдулина и других его сотрудников, сообщил журнал Bilanz . NEWS.ru выяснил у экспертов, почему оно возникло и какие могут быть последствия.

Расследование связано с так называемым «Панамским досье». В 2018 году швейцарский регулятор по надзору за финансовыми рынками (Finma) обвинил «дочку» Газпромбанка в Швейцарии в «серьёзных недостатках в процессах противодействия отмыванию денег». Тогда в качестве наказания банку было запрещено вести розничный бизнес с новыми клиентами.

Информация, переданная регулятором в прокуратуру, по-видимому, стала стартовым сигналом для расследования.

На прошлой неделе мы подтвердили изданию Bilanz информацию о том, что прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении генерального директора Газпромбанка Швейцария и других сотрудников банка. Презумпция невиновности применяется до окончательного завершения разбирательства, — прокомментировал NEWS.ru представитель прокуратуры Эрих Венцингер.

В Газпромбанке Швейцарии комментируют ситуацию следующим образом: возбуждение дела последовало — с большой задержкой — за исполнительным производством регулятора по надзору за финансовыми рынками, которое было завершено в 2018 году.

Выводы регулятора были полностью учтены. Исполнительное производство было прекращено 26 января 2018 года и официально закрыто 9 декабря 2020 года без каких-либо выводов об ответственности сотрудников банка. Уголовное расследование прокуратуры Цюриха направлено не против банка как такового, а против органов или лиц, которые работали в банке на различных должностях во время исполнительного производства регулятора. Все сотрудники, находящиеся в центре внимания прокуратуры, пользуются полным доверием исполнительного совета и совета директоров.

Представитель швейцарского регулятора (Finma) Тобиас Люкс сказал NEWS.ru, что «расследование Finma было направлено против Газпромбанка в целом, а не против конкретных физических лиц».

Эксперты, опрошенные NEWS.ru считают, что обвинительный приговор для директора банка Газпромбанка в Швейцарии Романа Абдулина, если прокуратура всё же доведёт дело до суда, будет не таким уж и жёстким.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, вероятность обвинительного приговора для руководителя банка в Швейцарии достаточно низка, так как эта страна традиционно либеральнее большинства европейских стран в части офшоров и отмывания преступных доходов. Международная банковская деятельность является одним из столпов швейцарской экономики. Более того, в отличие от других европейских финансовых центров после «Панамагейта» в Швейцарии также возможно открытие и обслуживание счетов панамских офшорных компаний, — сказал NEWS.ru управляющий партнёр юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.

Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что много в деле будет зависеть от того, как его сможет раскрутить прокуратура.

Швейцария очень осторожная и аккуратная в отношении банковской отрасли страна. Ситуация с этим делом довольно деликатная, но очевидно можно предположить, что директора всё же могут наказать. И если его вина будет доказана в суде, то минимальное, что он может получить, это дисквалификацию — право занимать соответствующую должность в банке в этой стране, — сказал NEWS.ru Александр Захаров.

Предотвращение отмывания денег является ключевым приоритетом для швейцарского регулятора. Несмотря на либеральность швейцарского законодательства, он выносил в среднем более десяти исполнительных постановлений в год о наложении санкций, связанных с отмыванием денег, и принимал ряд мер, включая отзыв лицензии и изъятие незаконно заработанных средств у банков. Регулятор также наложил профессиональную дисквалификацию на восемь менеджеров разных банков в стране после нарушений ими требований комплексной юридической оценки (due diligence).