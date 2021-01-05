Прокладка труб «Северного потока — 2» в водах Дании начнётся 15 января

Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства. Выполнение этого условия говорит о том, что проект будет продолжен. Об этом сообщил глава пресс-службы регулятора Туре Фалбе-Ханссон.
Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года, — отметил представитель агентства, слова которого приводит ТАСС.
«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказывается против «Северного потока — 2». Однако канцер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.
6 января российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось к недостроенному участку газопровода, передавал NEWS.ru.