Прокладка труб «Северного потока — 2» в водах Дании начнётся 15 января

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Власти Германии по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект и экстерриториальные санкции США в отношении него недопустимы, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Северный поток — 2» — экономический проект, — заявила она, подчеркнув, что Берлин не менял своей позиции по этому вопросу, пишет ТАСС. Также она добавила, что власти Германии по-прежнему считают...