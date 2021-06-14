Прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии приостановят

«Транснефть» временно остановит прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, пишет ТАСС.
Приостановка
В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС Будковице (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется, — сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
Ранее прокачка нефти из России по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии была снижена по той же причине.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу. Он начинается в Самарской области, пересекает Брянск и затем разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.