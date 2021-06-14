Прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии приостановят

https://static.news.ru/photo/7283197e-cdb2-11eb-9e9b-96000091f725_660.jpg Фото: Нефтепровод

«Транснефть» временно остановит прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, пишет ТАСС.

Приостановка продлится два дня и связана с техническими проблемами одного из потребителей.

В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС Будковице (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется, — сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Ранее прокачка нефти из России по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии была снижена по той же причине.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу. Он начинается в Самарской области, пересекает Брянск и затем разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.