Прокачку газа по «Силе Сибири» приостановят на неделю

Работа газопровода «Сила Сибири» будет остановлена с 22 по 29 сентября. Причиной явились плановые технические работы, сообщил «Газпром» в Telegram.

С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена, — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что сроки профилактики были согласованы с китайской CNPC в 2020 году. Оборудование и системы газопровода проверяются каждый год весной и осенью.

«Сила Сибири» функционирует с декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» обновили абсолютный рекорд и превысили обязательства более чем на 5%. Об этом сообщили в «Газпроме». Кроме того, компания увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья до 131,3 млрд куб. м.