Прокачка газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа вновь остановлена

Прокачка газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа снова остановлена. В данный момент начат реверс, передаёт РИА Новости.

Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет около 139,5 тысячи кубометров в час.

5 ноября стало известно, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась спустя пять дней после того, как резко снизилась 30 октября с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. Затем начался реверс газа в обратном направлении.

Газопровод Ямал — Европа способен прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Его протяжённость составляет более двух тысяч км, он проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, они остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены. Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко и даже с превышением этих обязательств, пояснил он.