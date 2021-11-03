Прокачка газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа вновь остановлена
Прокачка газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа снова остановлена. В данный момент начат реверс, передаёт РИА Новости.
Поставки газа
5 ноября стало известно, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию
Газопровод Ямал — Европа способен прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Его протяжённость составляет более двух тысяч км, он проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, они остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены. Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко и даже с превышением этих обязательств, пояснил он.