Прокачка газа в Европу приблизилась к уровню до ЧП на заводе «Газпрома»

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа 17 августа приблизилась к уровню поставок до аварии на заводе «Газпрома» 5 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что к вечеру 17 августа прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа выросла почти в два раза по сравнению с предыдущим днём — с примерно 0,9 млн куб. м до 1,7 млн куб. м в час. До аварии на заводе в ЯНАО 5 августа прокачка держалась на уровне чуть более 2,1 млн куб. м в час. На этом фоне цена на газ в Европе снизилась на 3,1% — до $562 за 1 тыс. куб. м, накануне этот показатель составил $580 за 1 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали взрыв и пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое благом для «Газпрома» из-за дальнейшего подорожания цен на газ в Европе. Среди главных причин сохранения подобной тенденции эксперты выделили снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа, зафиксированное после аварии на заводе «Газпрома». В частности, суммарные показатели объёмов прокачки топлива сократились втрое, что составило около 6% от стандартного уровня поставок российской компании в Европу.