Прокачка газа в Европу приблизилась к уровню до ЧП на заводе «Газпрома»

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа 17 августа приблизилась к уровню поставок до аварии на заводе «Газпрома» 5 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.
Отмечается, что к вечеру 17 августа прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа
Ранее сообщалось, что специалисты назвали взрыв и пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое благом для «Газпрома» из-за дальнейшего подорожания цен на газ в Европе. Среди главных причин сохранения подобной тенденции эксперты выделили снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа, зафиксированное после аварии на заводе «Газпрома». В частности, суммарные показатели объёмов прокачки топлива сократились втрое, что составило около 6% от стандартного уровня поставок российской компании в Европу.