16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

«Турецкий поток» приостановил работу

13:10, 22 июня 2021
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/Global Look Press

На период планового техобслуживания и диагностики остановлена прокачка газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщается на сайте «Турецкого потока».

Отмечается, что срок выполнения работ заявлен с 22 по 29 июня.

Всего «Турецкий поток» состоит из двух трубопроводов с мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждый. Газ направляется через Чёрное море в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее стало известно, что «Газпром» повысит цену на газ в июле на 3%. Это решение обусловлено прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

Также «Газпром» не захотел увеличить прокачку газа через Украину, забронировав на июль дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки. Эти цифры не меняются уже несколько месяцев.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео