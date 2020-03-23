https://static.news.ru/photo/0e11f898-6cfb-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Производство медицинских масок в России планируется увеличить к началу апреля до 3 млн единиц в сутки. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Манутров.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным он пояснил, что на прошлой неделе было дополнительно запущено производство марли и сейчас его объём наращивается до 33 млн погонных метров в месяц.

По словам министра, с учётом того, что предприятия лёгкой промышленности работают круглосуточно, в первой половине апреля производство масок может быть увеличено до 5 млн в сутки.

Мантуров добавил, что в первую очередь масками планируется обеспечить работников системы здравоохранения, таможенников, пограничников и полицейских, сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным, в мире число случаев заражения коронавирусом составляет 343,7 тысячи. Выздоровели более 97 тысяч человек, скончались — 14,7 тысячи. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Число выздоровевших составляет 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг начал централизованные поставки медицинских масок в регионы. По словам Мантурова, это позволит ведомству контролировать данный процесс и регулировать его в зависимости от ситуации.