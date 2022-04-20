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Экономика

Продажи автомобилей в России могут упасть на 50% в 2022 году

10:44, 20 апреля 2022
Продажи автомобилей в России могут упасть на 50% в 2022 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году могут упасть на 50%, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что в лучшем случае в стране в этом году могут реализовать 800 тысяч машин. Он добавил, что ясность с поставками авто на отечественный рынок наступит уже во втором квартале.

Если у нас будет положительный сценарий, мы начнём производить, рынок в этом году может составить 0,8-0,85 (млн авто. — NEWS.ru). По сути, это падение на те самые 50%. Если это возобновление производства будет позже, чем третий квартал, то рынок будет ещё меньше, — сказал Калицев.

Ранее директор Ассоциация НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный обратился к Минпромторгу с предложением повысить скидки на покупку отечественных автомобилей. По его мнению, следует увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч. Он напомнил, что программа действовала в 2010–2018 годах.

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