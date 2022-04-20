Продажи автомобилей в России могут упасть на 50% в 2022 году

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Правила предоставления отсрочек по займам предложили изменить, чтобы как можно больше россиян смогли использовать эти меры поддержки, сообщает «Парламентская газета». Инициативу предложила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она предлагает определять максимальный лимит по кредиту, дающий право на приостановление выплат, по остатку долга. Также депутат считает правильным увеличить лимиты по ипотеке, позволяющие просить отсрочку, в два раза: до...